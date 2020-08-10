АТОР: около пяти миллионов россиян в этом году могут отдохнуть за рубежом

"С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне — пока сложно сказать до конца года — поток (туристов из РФ — Прим. Ред.) может составить в совокупности около 4,5-5 миллионов человек. Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую очередь, на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления", — сказала Ломидзе.

Ломидзе рассказала, что в прошлом году в Турцию из России выехало порядка 5,5-5,8 миллиона человек, в Абхазию — более 1 миллиона российских отдыхающих. И, по ее словам, подобная пропорция может сохраниться и в текущем сезоне.

"Может быть, чуть меньше будет разрыв — разница будет не в пять раз, а, может быть, будет в три раза. Но поток в Турцию в конечном итоге будет больше. Здесь даже не столько вопрос популярности — вопрос емкости рынка. Турецкий рынок более емкий, чем Абхазия — мы говорим про возможности размещения, рекреации, вообще единовременного пребывания туристов на курортах", — указала исполнительный директор АТОР.

"Что касается Танзании — она пока "не выстрелила" совсем. Есть возможность туда улететь, но спроса нет. Великобритания с учетом двухнедельного карантина для всех иностранных граждан, туда прибывающих, вряд ли может рассматриваться как полноценное туристическое направление, по крайне мере, до тех пор, пока этот карантин не будет отменен. Швейцария никогда не входила в двадцатку популярных направлений. Совершенно очевидно, что вряд ли это получится у нее и на этот раз", — добавила она.