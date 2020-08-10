Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200810/1575598912.html
АТОР: около пяти миллионов россиян в этом году могут отдохнуть за рубежом
Количество российских туристов, которые в текущем сезоне смогут отдохнуть за рубежом, может составить 4,5-5 миллионов человек, заявила на пресс-конференции... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:05
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
великобритания
абхазия
турция
швейцария
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:314:3084:2048_1400x0_80_0_0_47a69eab871843159fb45c0603ef66a8.jpg
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
великобритания
абхазия
турция
швейцария
танзания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:314:3084:2048_1400x0_80_0_0_47a69eab871843159fb45c0603ef66a8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3114d21a7e56e6eca89edd4fa8cd000f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_469:301:2215:2047_1400x0_80_0_0_a7568c3da09aadbfe7e6af85b89fdfcd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, новости - туризм, великобритания, абхазия, турция, швейцария, танзания

АТОР: около пяти миллионов россиян в этом году могут отдохнуть за рубежом

16:55 10.08.2020 (обновлено: 17:05 10.08.2020)
569
© Фото : Pixabay / Олег ДьяченкоПляж Занзибара
Пляж Занзибара
© Фото : Pixabay / Олег Дьяченко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Количество российских туристов, которые в текущем сезоне смогут отдохнуть за рубежом, может составить 4,5-5 миллионов человек, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне — пока сложно сказать до конца года — поток (туристов из РФ — Прим. Ред.) может составить в совокупности около 4,5-5 миллионов человек. Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую очередь, на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления", — сказала Ломидзе.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, а с 15 августа РФ возобновляет авиасообщение со Швейцарией.
Ломидзе рассказала, что в прошлом году в Турцию из России выехало порядка 5,5-5,8 миллиона человек, в Абхазию — более 1 миллиона российских отдыхающих. И, по ее словам, подобная пропорция может сохраниться и в текущем сезоне.
"Может быть, чуть меньше будет разрыв — разница будет не в пять раз, а, может быть, будет в три раза. Но поток в Турцию в конечном итоге будет больше. Здесь даже не столько вопрос популярности — вопрос емкости рынка. Турецкий рынок более емкий, чем Абхазия — мы говорим про возможности размещения, рекреации, вообще единовременного пребывания туристов на курортах", — указала исполнительный директор АТОР.
"Что касается Танзании — она пока "не выстрелила" совсем. Есть возможность туда улететь, но спроса нет. Великобритания с учетом двухнедельного карантина для всех иностранных граждан, туда прибывающих, вряд ли может рассматриваться как полноценное туристическое направление, по крайне мере, до тех пор, пока этот карантин не будет отменен. Швейцария никогда не входила в двадцатку популярных направлений. Совершенно очевидно, что вряд ли это получится у нее и на этот раз", — добавила она.
Каппадокия
Вчера, 08:00Туризм
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
121134
ТуризмКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмВеликобританияАбхазияТурцияШвейцарияТанзания
Рекомендуем
Туристы на улице Страдун в Дубровнике, Хорватия
Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма
Пляж острова Ко Хе
В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии
Семья с детьми
В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет
Пляж на турецком курорте Бодрум
Стало известно, какие турецкие курорты выбирают туристы из России
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
"Очень мало кислорода в крови": Риту Дакоту госпитализировали
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
В Сочи встретили миллионного туриста с начала сезона
Последствия взрыва в порту Бейрута
Гутерреш призвал оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте
Скриншот шоу Еще не вечер
"Не узнать". Новый образ Гальцева удивил зрителей
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии
Путешественница с планшетным компьютером
Туристы рассказали, как изменилось их отношение к отдыху из-за Covid-19
Скриншот серии Мотопочтальон
Новый эпизод "Простоквашино" набрал полмиллиона просмотров за три дня
Мария Хачатурян
В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в Легнице, Польша
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния