В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы начал в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей из сестер Хачатурян, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание началось примерно в три-четыре часа дня. У суда собрались несколько десятков человек из группы поддержки Хачатурян, среди них много девушек ее возраста — 18-20 лет.

Старших сестер — Ангелину и Крестину — обвиняют по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Мосгорсуд будет рассматривать их дело с участием присяжных, отбор которых начнется 31 августа.

Младшую сестру судят отдельно в Бутырском суде. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице, но не реальное лишение свободы.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. По версии следствия, его убили дочери — Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент несовершеннолетняя).

Защита настаивает, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению адвокатов, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Предположительно, девушки убили отца после того, как он в очередной раз напал на Марию.