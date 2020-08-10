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В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян
Бутырский суд Москвы начал в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей из сестер Хачатурян, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:40
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, москва, происшествия

В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян

17:03 10.08.2020 (обновлено: 18:40 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян
Мария Хачатурян
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мария Хачатурян. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы начал в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей из сестер Хачатурян, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось примерно в три-четыре часа дня. У суда собрались несколько десятков человек из группы поддержки Хачатурян, среди них много девушек ее возраста — 18-20 лет.
Старших сестер — Ангелину и Крестину — обвиняют по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Мосгорсуд будет рассматривать их дело с участием присяжных, отбор которых начнется 31 августа.
Младшую сестру судят отдельно в Бутырском суде. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице, но не реальное лишение свободы.
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
3 августа, 13:40
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. По версии следствия, его убили дочери — Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент несовершеннолетняя).
Защита настаивает, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению адвокатов, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Предположительно, девушки убили отца после того, как он в очередной раз напал на Марию.
Следствие признало, что отец действительно издевался над девушками и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье, а эти факты расценило лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала требовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
3 декабря 2019, 09:17
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
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