В Минпросвещения оценили процедуру формирования зарплаты педагогов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Многообразие систем оплаты труда педагогов и оснований для установления им дополнительных выплат делает процедуру формирования зарплаты непрозрачной и непонятной, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.
"Многообразие используемых систем оплаты труда педагогических работников, а также оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложность расчета и отсутствие иных подходов к определению размера заработной платы даже на уровне одного муниципалитета сегодня делают процедуру формирования оплаты труда непрозрачной и непонятной для работников", - сказал он во время обсуждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам на площадке "Единой России".
По его словам, на практике большая часть зарплаты приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых чаще всего напрямую зависит от размера ставки. Басюк отметил, что для более 1 миллион 300 педагогов действуют различные основания для оплаты труда.
В Минтруде ранее заявили, что следующей сферой после здравоохранения, в которой будут установлены требования к оплате труда, должно стать образование.
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