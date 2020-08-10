В Минпросвещения оценили процедуру формирования зарплаты педагогов

По его словам, на практике большая часть зарплаты приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых чаще всего напрямую зависит от размера ставки. Басюк отметил, что для более 1 миллион 300 педагогов действуют различные основания для оплаты труда.