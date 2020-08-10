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В Минпросвещения оценили процедуру формирования зарплаты педагогов
Многообразие систем оплаты труда педагогов и оснований для установления им дополнительных выплат делает процедуру формирования зарплаты непрозрачной и... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:01
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353
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социальный навигатор, сн_образование, виктор басюк, единая россия, образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили процедуру формирования зарплаты педагогов

16:59 10.08.2020 (обновлено: 17:01 10.08.2020)
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Многообразие систем оплаты труда педагогов и оснований для установления им дополнительных выплат делает процедуру формирования зарплаты непрозрачной и непонятной, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.
"Многообразие используемых систем оплаты труда педагогических работников, а также оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложность расчета и отсутствие иных подходов к определению размера заработной платы даже на уровне одного муниципалитета сегодня делают процедуру формирования оплаты труда непрозрачной и непонятной для работников", - сказал он во время обсуждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам на площадке "Единой России".
По его словам, на практике большая часть зарплаты приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых чаще всего напрямую зависит от размера ставки. Басюк отметил, что для более 1 миллион 300 педагогов действуют различные основания для оплаты труда.
В Минтруде ранее заявили, что следующей сферой после здравоохранения, в которой будут установлены требования к оплате труда, должно стать образование.
Экономический анализ
3 августа, 00:34
Медианная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
200002
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеВиктор БасюкЕдиная РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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