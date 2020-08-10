https://ria.ru/20200810/1575598144.html
Новый эпизод "Простоквашино" набрал полмиллиона просмотров за три дня
Новая серия "Простоквашино", где почтальон Печкин исполняет рок-н-рольную песню, за три дня набрала более полумиллиона просмотров на YouTube-канале... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:22
2020-08-10T17:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, youtube, иван охлобыстин
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новая серия "Простоквашино", где почтальон Печкин исполняет рок-н-рольную песню, за три дня набрала более полумиллиона просмотров на YouTube-канале "Союзмультфильма".
В третьей серии нового сезона под названием "Мотопочтальон" Дядя Федор, Матроскин, Шарик и Тама-Тама решают собрать мотоцикл для почтальона Печкина, чтобы строгая няня Маргарита Егоровна, которая не любит шум, как можно скорее от них сбежала. Не зная о тайных планах героев, Почтальон Печкин так вдохновляется идеей мотопочты, что сев на "железного коня" исполняет рок.
Песню для эпизода записал актер Иван Охлобыстин, который озвучивает персонажа. По словам творческой группы мультсериала, во время записи реплик он часто импровизирует, например, поет. Его любовь к пению и привела авторов к идеи сделать почтальона Печкина таким музыкальным.
Мультсериал "Простоквашино" выходит с апреля 2018 года. По итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров смотрения детского телевидения по данным Mediascope. На официальном канале "Союзмультфильма" в Youtube все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.