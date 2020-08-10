Новый эпизод "Простоквашино" набрал полмиллиона просмотров за три дня

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новая серия "Простоквашино", где почтальон Печкин исполняет рок-н-рольную песню, за три дня набрала более полумиллиона просмотров на YouTube-канале "Союзмультфильма".

В третьей серии нового сезона под названием "Мотопочтальон" Дядя Федор, Матроскин, Шарик и Тама-Тама решают собрать мотоцикл для почтальона Печкина, чтобы строгая няня Маргарита Егоровна, которая не любит шум, как можно скорее от них сбежала. Не зная о тайных планах героев, Почтальон Печкин так вдохновляется идеей мотопочты, что сев на "железного коня" исполняет рок.

Песню для эпизода записал актер Иван Охлобыстин, который озвучивает персонажа. По словам творческой группы мультсериала, во время записи реплик он часто импровизирует, например, поет. Его любовь к пению и привела авторов к идеи сделать почтальона Печкина таким музыкальным.