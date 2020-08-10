В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - приводит слова Даемса пресс-служба ПАСЕ.

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Он отметил, что "кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов". По словам главы ПАСЕ, честность досрочного голосования вызывает вопросы.

Даемс призвал власти Белоруссии проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать беспрепятственное соблюдение основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами страны.

При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.