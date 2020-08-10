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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575597080.html
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком республики по итогам выборов на высший государственный пост, сообщили... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:24
александр лукашенко
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587061.html
Правильно сделала!
137
Польские политтехнологи её клятвенно заверяли, что она наберёт 97%, ну в крайнем случае 96. Не могли же они соврать, это так нелиберально 🤣🤣🤣
134
19
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348012_0:0:2698:1518_1400x0_80_0_0_fe0464abe56a009cee91bb8a7eb4266f.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, светлана тихановская, цик белоруссии, в мире

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

16:28 10.08.2020 (обновлено: 17:24 10.08.2020)
11810
© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком республики по итогам выборов на высший государственный пост, сообщили РИА Новости в понедельник в комиссии.
Ранее представители Тихановской сообщали о ее планах обжаловать итоги выборов, которые состоялись 9 августа.
"Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана", - рассказал представитель комиссии.
Согласно уточненным данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей, Тихановская – 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
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Обсудить 19
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Правильно сделала!
10 августа, 16:33
nlk
433801154
Польские политтехнологи её клятвенно заверяли, что она наберёт 97%, ну в крайнем случае 96. Не могли же они соврать, это так нелиберально 🤣🤣🤣
10 августа, 16:42
СССергей Смирнов
941501123
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