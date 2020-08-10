https://ria.ru/20200810/1575597080.html
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком республики по итогам выборов на высший государственный пост, сообщили... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:28
2020-08-10T17:24
александр лукашенко
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587061.html
Сергей Смирнов
Польские политтехнологи её клятвенно заверяли, что она наберёт 97%, ну в крайнем случае 96. Не могли же они соврать, это так нелиберально 🤣🤣🤣
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348012_0:0:2698:1518_1400x0_80_0_0_fe0464abe56a009cee91bb8a7eb4266f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, светлана тихановская, цик белоруссии, в мире