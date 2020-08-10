"Автостат" подсчитал, как изменились цены на легковые машины в России

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средневзвешенная (с у четом доли рынка) цена новой легковой машины в России за последние пять лет выросла на 40% или почти на полмиллиона рублей, подсчитали аналитики агентства " Средневзвешенная (с у четом доли рынка) цена новой легковой машины в России за последние пять лет выросла на 40% или почти на полмиллиона рублей, подсчитали аналитики агентства " Автостат ".

"В 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1,2 миллиона рублей. При этом средневзвешенная цена иномарки была равна 1,362 миллиона рублей, а автомобиля отечественного бренда – 510 тысяч рублей. По итогам же 1 полугодия 2020 года эксперты агентства зафиксировали следующее - средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране достигла уже 1,676 миллиона рублей, что на 40%, или примерно на полмиллиона больше, чем было 5 лет назад", - говорится в сообщении "Автостата".

Отмечается, что аналогичный показатель у иномарок вырос еще сильнее – на 44%, или 600 тысяч рублей, и теперь средневзвешенная цена иномарки составляет 1,962 миллиона рублей, или около двух миллионов рублей. Отечественные автомобили прибавили меньше – 37%, или 190 тысяч рублей - по итогам первого полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 тысяч рублей, поясняет "Автостат".