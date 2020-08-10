https://ria.ru/20200810/1575596368.html
В России предложили проиндексировать зарплаты бюджетникам
В Минтруде заявили о возможной индексации с 1 октября на три процента зарплат работников федеральных учреждений. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:14
2020-08-10T16:56
единая россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_eed7bf4ae74b6e37a144a2a741b13069.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575434325.html
Сорванец Ли
ЖКХ на 4-8 % , зарплаты бюджетникам на 3% . Так и живём.
45
Серега Медведев
Тише тише. Жить становится лучше и веселее
33
19
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_eed7bf4ae74b6e37a144a2a741b13069.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество