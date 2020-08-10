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В России предложили проиндексировать зарплаты бюджетникам
В Минтруде заявили о возможной индексации с 1 октября на три процента зарплат работников федеральных учреждений. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:56
единая россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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ЖКХ на 4-8 % , зарплаты бюджетникам на 3% . Так и живём.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_eed7bf4ae74b6e37a144a2a741b13069.jpg
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РИА Новости
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353
60
единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России предложили проиндексировать зарплаты бюджетникам

16:14 10.08.2020 (обновлено: 16:56 10.08.2020)
12182
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Минтруде заявили о возможной индексации с 1 октября на три процента зарплат работников федеральных учреждений.
Соответствующий проект проходит межведомственное согласование, уточнила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
Она также добавила, что планируются аналогичные решения и на региональных уровнях.
Зарплаты в России индексируются регулярно в соответствии с ростом потребительских цен, это прописано в трудовом законодательстве.
Здание Дома правительства РФ
6 августа, 10:53
Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами чиновников
773042460
Обсудить 19
Единая РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
ЖКХ на 4-8 % , зарплаты бюджетникам на 3% . Так и живём.
10 августа, 16:17
Сорванец Ли
3120219
Тише тише. Жить становится лучше и веселее
10 августа, 16:41
Серега Медведев
2140107
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