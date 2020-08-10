Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, свидетельствуют обновленные данные ЦИК.

Светлану Тихановскую, по предварительным результатам, поддержали 10,09 процента избирателей. Анна Канопацкая набрала 1,68 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21, а Сергей Черечень — 1,15.

Против всех проголосовали более четырех с половиной процентов избирателей, явка составила 84,17 процента.

Накануне вечером в Минске и других городах республики начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования белорусы вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Всего в результате столкновений пострадало около сотни людей, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Кандидат предложила властям начать вести переговоры.