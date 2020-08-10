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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575595703.html
Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, свидетельствуют обновленные данные ЦИК. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Тихановская лжет, это очевидно. Иначе на улицы вышли бы не несколько тысяч, а несколько миллионов. Спутать такое трудно
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента

16:02 10.08.2020 (обновлено: 18:10 10.08.2020)
15201
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, свидетельствуют обновленные данные ЦИК.
Светлану Тихановскую, по предварительным результатам, поддержали 10,09 процента избирателей. Анна Канопацкая набрала 1,68 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21, а Сергей Черечень — 1,15.
Протесты в Белоруссии
Вчера, 14:54
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Против всех проголосовали более четырех с половиной процентов избирателей, явка составила 84,17 процента.
Накануне вечером в Минске и других городах республики начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования белорусы вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Всего в результате столкновений пострадало около сотни людей, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Кандидат предложила властям начать вести переговоры.
Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
8835401490
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тихановская лжет, это очевидно. Иначе на улицы вышли бы не несколько тысяч, а несколько миллионов. Спутать такое трудно
10 августа, 16:41
Сава Нургалиев
26200527
Хоть Беларусь научила опыт Украинского майдана. В России нужно так-же учить рогатых
10 августа, 17:11
Александр Енин
10000119
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