https://ria.ru/20200810/1575595703.html
Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, свидетельствуют обновленные данные ЦИК. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:02
2020-08-10T18:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Сава Нургалиев
Тихановская лжет, это очевидно. Иначе на улицы вышли бы не несколько тысяч, а несколько миллионов. Спутать такое трудно
60
Александр Енин
Хоть Беларусь научила опыт Украинского майдана. В России нужно так-же учить рогатых
30
23
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
набирает на выборах 80,08 процента голосов, свидетельствуют обновленные данные ЦИК.
Светлану Тихановскую, по предварительным результатам, поддержали 10,09 процента избирателей. Анна Канопацкая набрала 1,68 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21, а Сергей Черечень — 1,15.
Против всех проголосовали более четырех с половиной процентов избирателей, явка составила 84,17 процента.
Накануне вечером в Минске и других городах республики начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования белорусы вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Всего в результате столкновений пострадало около сотни людей, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Кандидат предложила властям начать вести переговоры.
Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.