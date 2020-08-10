https://ria.ru/20200810/1575595676.html
Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщает Министерство обороны. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:02
2020-08-10T18:24
россия
черное море
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
в мире
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Кот на дереве
Даже если самолет США над Крымом летать будет, сбивать его приказ не отдадут
77
Руслан Якубик
Не перехватывайте их...пусть немного залетят иииии.....Вот тогда и будет перехват и перегиб, и капут...и пусть потом попробуют подлететь.
69
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность, в мире