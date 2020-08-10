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Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщает Министерство обороны. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:24
россия
черное море
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
в мире
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Не перехватывайте их...пусть немного залетят иииии.....Вот тогда и будет перехват и перегиб, и капут...и пусть потом попробуют подлететь.
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россия
черное море
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность, в мире

Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

16:02 10.08.2020 (обновлено: 18:24 10.08.2020)
18594
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщает Министерство обороны.
Как уточнили в ведомстве, сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели, поэтому специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа.
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Экипаж российского истребителя опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В министерстве подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские самолеты-разведчики госграницу не нарушили.
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С начала июля военные более десяти раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России, а накануне Су-27 перехватил американский ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем.
В Москве неоднократно подчеркивали, что такие полеты создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться них. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
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РоссияЧерное мореСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Даже если самолет США над Крымом летать будет, сбивать его приказ не отдадут
10 августа, 16:30
Кот на дереве
54101219
Не перехватывайте их...пусть немного залетят иииии.....Вот тогда и будет перехват и перегиб, и капут...и пусть потом попробуют подлететь.
10 августа, 16:08
Руслан Якубик
38020623
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