Журналист "Дождя" рассказал, как с ним обращались белорусские силовики

"Уже когда нас доставили в сам отдел, который находился, оказывается, через дорогу, … там все было по-человечески. У меня очень болели руки от стяжек, и сотрудники, которые нас потом оформляли, .... они довольно быстро мне расстегнули, потом надели наручники. А уже дальше я начал качать права, и после этого и сняли наручники", - отметил Полонский в эфире телеканала "Дождь".