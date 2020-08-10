Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575595368.html
Журналист "Дождя" рассказал, как с ним обращались белорусские силовики
Один из задержанных в Минске журналистов российского телеканала "Дождь" Василий Полонский рассказал, как с ним и его коллегами обращались белорусские силовики... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:53
протесты в белоруссии
светлана тихановская
тихон дзядко
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_a9feb6ad5194b2af1cc4fd215f5cb823.jpg
https://ria.ru/20200810/1575574489.html
https://ria.ru/20200810/1575591069.html
https://ria.ru/20200807/1575511878.html
А теперь вспомним, КАК они поливали российскую полицию))) Да наши просто одуванчики))
35
Слава Богу, в Белоруссии "дождь " не является священной коровой! Хоть раз огребли
17
7
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_a9feb6ad5194b2af1cc4fd215f5cb823.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c88a533fb033a1c7d939a31fa6b112d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_302:0:2349:2047_1400x0_80_0_0_f47d69ea255e43b9b05253588abfc48a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, тихон дзядко, александр лукашенко, белоруссия

Журналист "Дождя" рассказал, как с ним обращались белорусские силовики

15:53 10.08.2020
5333
© РИА Новости / Евгений БиятовОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Офис телеканала "Дождь" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Один из задержанных в Минске журналистов российского телеканала "Дождь" Василий Полонский рассказал, как с ним и его коллегами обращались белорусские силовики. По его словам, у него сильно болели руки после стяжки, а его коллегу и вовсе раздели догола для проверки.
Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников телеканала. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
"Уже когда нас доставили в сам отдел, который находился, оказывается, через дорогу, … там все было по-человечески. У меня очень болели руки от стяжек, и сотрудники, которые нас потом оформляли, .... они довольно быстро мне расстегнули, потом надели наручники. А уже дальше я начал качать права, и после этого и сняли наручники", - отметил Полонский в эфире телеканала "Дождь".
Однако "ужасный случай", по словам журналиста, произошел с его коллегой Владимиром Роменским, которого "раздели догола и проверили все".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 09:45
Эксперт прокомментировал задержание россиян под Минском
По словам Полонского, официальная причина высылки российских журналистов – в интересах общественного порядка.
"Уведомление о высылке - все-таки тут сформулировано, за что нас выслали - это принято решение о высылке из Республики Беларусь в интересах общественного порядка", - рассказал Полонский. В эфире показали копию уведомления.
"Грозит мне и моим коллегам две статьи уголовного кодекса. И там до пяти и до трех лет лишения свободы. ... Я надеюсь, что мы успеем это оспорить", - добавил Полонский.
Ранее корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, задержанный после беспорядков в Минске, рассказал о применении силы белорусскими силовиками. По его словам, они постоянно заворачивали руки, несколько раз ударили ногами, когда он упал. Олейник добавил, что отношение к задержанным "было как к скоту", и признался, что, хоть и часто пишет "про милицию и правоохранителей", но ранее такого отношения не встречал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что голосование в Минске продлили по его просьбе
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает о числе задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Военные учения украинской армии в Донецкой области
7 августа, 22:18
Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерным мусором
Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.
4333001912
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяТихон ДзядкоАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
А теперь вспомним, КАК они поливали российскую полицию))) Да наши просто одуванчики))
10 августа, 15:56
О Ольга Занкова
2930003
Слава Богу, в Белоруссии "дождь " не является священной коровой! Хоть раз огребли
10 августа, 16:12
ssovnatasha
1510010
Рекомендуем
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии
В сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Последствия взрыва в Бейруте
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов
Протесты в Минске
"Не по-братски". В МИД осудили задержание российских журналистов в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Эксперт заявил, что у Европы нет рычагов воздействия на Лукашенко
Светлана Тихановская
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В Минске снова начались задержания протестующих
Скриншот шоу Еще не вечер
"Не узнать". Новый образ Гальцева удивил зрителей
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске
Центральные улицы Минска в первый вечер после дня выборов
В Белоруссии начались новые задержания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния