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Антонио Бандерас заразился коронавирусом
Испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом и находится на карантине. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:49
культура
коронавирус covid-19
испания
мадрид
в мире
антонио бандерас
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испания
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, испания, мадрид, в мире, антонио бандерас

Антонио Бандерас заразился коронавирусом

15:50 10.08.2020 (обновлено: 16:49 10.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Антонио Бандерас
Актер Антонио Бандерас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 10 авг - РИА Новости. Испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом и находится на карантине.
"Хочу сегодня, 10 августа, сообщить публично, что вынужден отмечать мое 60-летие, находясь на карантине, поскольку получил положительный тест на болезнь COVID-19 из-за коронавируса", - написал Бандерас в Facebook.
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Он добавил, что чувствует себя "относительно хорошо", лишь "немного более уставшим, чем обычно". Бандерас надеется, что сможет "поправиться как можно быстрее, следуя медицинским указаниям".
По словам актера, он собирается воспользоваться этой паузой, чтобы "читать, писать, отдыхать и строить планы, чтобы начать наполнять смыслом" только что отмеченные 60 лет.
Бандерас – один из самых известных актеров Испании, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя".
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КультураКоронавирус COVID-19ИспанияМадридВ миреАнтонио Бандерас
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