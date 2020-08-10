https://ria.ru/20200810/1575595098.html
В Подмосковье вырос экспорт кофе, овощей и мяса
В Московской области на 13,5% вырос экспорт продукции агропромышленного комплекса. Наиболее значимые показатели у кофе, мяса и овощей. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:51
2020-08-10T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)