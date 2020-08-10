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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200810/1575595098.html
В Подмосковье вырос экспорт кофе, овощей и мяса
В Московской области на 13,5% вырос экспорт продукции агропромышленного комплекса. Наиболее значимые показатели у кофе, мяса и овощей. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье вырос экспорт кофе, овощей и мяса

15:51 10.08.2020
169
© РИА Новости / Евгений БиятовКофейные зерна, готовые к употреблению, на линии упаковки продукции на фабрике
Кофейные зерна, готовые к употреблению, на линии упаковки продукции на фабрике
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.В Московской области на 13,5% вырос экспорт продукции агропромышленного комплекса. Наиболее значимые показатели у кофе, мяса и овощей. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава регионального минсельхоза Андрей Разин уточнил, что с начала года объем экспорта превысил 505 миллионов долларов. Это на 13,5% выше прошлогодних показателей.

"Мясная продукция – 504%, обработанные овощи – 81% и кофе – 47%", – уточнил министр, добавив, что в текущем году экспорт этих продуктов может вырасти до одного миллиарда долларов.

Отмечается, что наибольший спрос на подмосковные продукты наблюдается в Германии, Франции, Сирии, Иране, Турции и странах СНГ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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