Хабиров поручил остановить работу передвижных зоопарков в Башкирии

"Надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы такие зоопарки к нам не заезжали. Это потихоньку нужно сворачивать. В цивилизованных странах такого уже нет. Когда огромный медведь сидит в клетке три на три "квадрата" – это очень плохо. Прошу в течение недели подробно изучить вопрос и представить предложения. У нас в республике этого быть не должно", - цитирует пресс-служба Хабирова.