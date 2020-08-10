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Хабиров поручил остановить работу передвижных зоопарков в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству изучить возможности по приостановке деятельности передвижных зоопарков, после того как увидел медведя,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:47
россия
радий хабиров
уфа
общество
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353
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россия, радий хабиров, уфа, общество

Хабиров поручил остановить работу передвижных зоопарков в Башкирии

15:47 10.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 10 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству изучить возможности по приостановке деятельности передвижных зоопарков, после того как увидел медведя, запертого в маленькой клетке, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Как сообщается, Хабиров на прошлой неделе во время рабочей поездки по Уфе увидел зоопарк, где животные содержатся в тяжелых условиях.
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"Надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы такие зоопарки к нам не заезжали. Это потихоньку нужно сворачивать. В цивилизованных странах такого уже нет. Когда огромный медведь сидит в клетке три на три "квадрата" – это очень плохо. Прошу в течение недели подробно изучить вопрос и представить предложения. У нас в республике этого быть не должно", - цитирует пресс-служба Хабирова.
Руководитель региона поручил республиканскому правительству сформировать проектный офис, который займётся созданием в Уфе современного зоопарка.
"Эта работа большая, объёмная. Она не на один год, а как минимум на четыре-пять лет. В Уфе мы должны построить большой современный зоопарк, где животным будет комфортно. Чтобы родители с детьми могли туда приезжать. Считаю, что такому городу-миллионнику, как Уфа, да и всей республике зоопарк необходим", - сказал глава республики.
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