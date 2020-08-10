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В МО нашли более 420 несанкционированных свалок строительного мусора
С начала июля в Московской области обнаружили более 420 несанкционированных свалок стройматериалов. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:51
2020-08-10T15:51
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
С начала июля в Московской области обнаружили более 420 несанкционированных свалок стройматериалов. Об этом сообщил телеканал "360"
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Отмечается, что в каждом округе региона проводятся рейды с целью предотвращения сброса строительного мусора на контейнерные площадки.
По словам главного государственного административно-технического инспектора региона Олега Баженова, с начала июля состоялось свыше тысячи выездов. Удалось пресечь 421 нарушение и предотвратить сброс 1225 кубометров мусора.
"По итогам мероприятий возбуждено 360 административных дел, привлечено к ответственности 306 лиц", – уточнил Баженов.