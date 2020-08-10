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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200810/1575595017.html
В МО нашли более 420 несанкционированных свалок строительного мусора
С начала июля в Московской области обнаружили более 420 несанкционированных свалок стройматериалов. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:51
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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московская область (подмосковье)

В МО нашли более 420 несанкционированных свалок строительного мусора

15:51 10.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновУборка строительного мусора во время реконструкции кинотеатра
Уборка строительного мусора во время реконструкции кинотеатра
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. С начала июля в Московской области обнаружили более 420 несанкционированных свалок стройматериалов. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что в каждом округе региона проводятся рейды с целью предотвращения сброса строительного мусора на контейнерные площадки.
По словам главного государственного административно-технического инспектора региона Олега Баженова, с начала июля состоялось свыше тысячи выездов. Удалось пресечь 421 нарушение и предотвратить сброс 1225 кубометров мусора.
"По итогам мероприятий возбуждено 360 административных дел, привлечено к ответственности 306 лиц", – уточнил Баженов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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