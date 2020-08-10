В Нижнем Тагиле мальчик повторил трюк из TikTok и попал в больницу

В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети

В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети

При этом у автора видео, которым вдохновился школьник, был огнетушитель, которым он все благополучно потушил. Но мальчик о безопасности не позаботился, взял канистру и зажигалку и на грядке стал поджигать льющийся бензин. Во время трюка горящая жидкость потекла ребенку под ноги, на нем загорелись тапочки и штаны. Потушить себя школьник смог самостоятельно, запрыгнув в ванну с водой, стоявшую во дворе. С ожогами ног его доставили в больницу.