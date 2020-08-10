Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575594916.html
В Нижнем Тагиле мальчик повторил трюк из TikTok и попал в больницу
В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами после попытки повторить трюк из видео в социальной сети TikTok, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний тагил
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:204:2730:1740_1400x0_80_0_0_8427148c8b8e583d9d2b35d5276be510.jpg
https://ria.ru/20200729/1575094591.html
Ну да, ну да, TikTok - зло. Установка понятна
21
Ну что ж, теперь мальчик знает насколько опасен горящий бензин. Урок он усвоил накрепко. Никогда больше он не будет баловаться с легковоспламеняющимися жидкостями. Тем более что он уже присмотрел в соцсетях новый прикольный трюк, и теперь готовится снять отпадную видюшку с несколькими коробками сухого льда в бассейне.
20
9
нижний тагил
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:204:2730:1740_1400x0_80_0_0_8427148c8b8e583d9d2b35d5276be510.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_1ff6fa9a28a55250a4ec245cd3935490.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_472:0:2520:2048_1400x0_80_0_0_bd903978a559a86a394f85a51eaef70a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний тагил, екатеринбург, происшествия

В Нижнем Тагиле мальчик повторил трюк из TikTok и попал в больницу

15:46 10.08.2020 (обновлено: 18:38 10.08.2020)
8244
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами после попытки повторить трюк из видео в социальной сети TikTok, сообщает региональный главк МЧС.
Как выяснилось, ребенку на глаза попались пластиковая бутылка с бензином и зажигалка и он решил устроить во дворе частного дома опасное развлечение.
"Ранее в одном из видеороликов в социальной сети TikTok мальчик видел эффектное видео, на котором юноша поджигает льющийся из канистры бензин. Этот эксперимент и решил повторить ребенок", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
29 июля, 11:47
В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети
При этом у автора видео, которым вдохновился школьник, был огнетушитель, которым он все благополучно потушил. Но мальчик о безопасности не позаботился, взял канистру и зажигалку и на грядке стал поджигать льющийся бензин. Во время трюка горящая жидкость потекла ребенку под ноги, на нем загорелись тапочки и штаны. Потушить себя школьник смог самостоятельно, запрыгнув в ванну с водой, стоявшую во дворе. С ожогами ног его доставили в больницу.
5247522923
Обсудить 9
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний ТагилЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Ну да, ну да, TikTok - зло. Установка понятна
10 августа, 16:00
ЕНЕша Нанасов
272109
Ну что ж, теперь мальчик знает насколько опасен горящий бензин. Урок он усвоил накрепко. Никогда больше он не будет баловаться с легковоспламеняющимися жидкостями. Тем более что он уже присмотрел в соцсетях новый прикольный трюк, и теперь готовится снять отпадную видюшку с несколькими коробками сухого льда в бассейне.
10 августа, 16:36
СССергей Смирнов
6120002
Рекомендуем
Скриншот шоу Еще не вечер
"Не узнать". Новый образ Гальцева удивил зрителей
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова направляется в здание Мосгорсуда
Суд лишил Варвару Караулову медового месяца
Мария Хачатурян
В Москве начался процесс по делу младшей сестры Хачатурян
Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры с камер наблюдения
Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Крымские татары резко отреагировали на предложение Зеленского
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России
Банкноты номиналом 2000 рублей
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Многоцелевые истребители Су-27
Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Российские рубли
В России предложили проиндексировать зарплаты бюджетникам
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
Россия и Кипр договорились о подписании нового налогового соглашения
Видео первых минут ДТП с Ефремовым
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния