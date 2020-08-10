https://ria.ru/20200810/1575594916.html
В Нижнем Тагиле мальчик повторил трюк из TikTok и попал в больницу
В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами после попытки повторить трюк из видео в социальной сети TikTok, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:46
2020-08-10T18:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний тагил
екатеринбург
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575094591.html
Еша Нанасов
Ну да, ну да, TikTok - зло. Установка понятна
21
Сергей Смирнов
Ну что ж, теперь мальчик знает насколько опасен горящий бензин. Урок он усвоил накрепко. Никогда больше он не будет баловаться с легковоспламеняющимися жидкостями. Тем более что он уже присмотрел в соцсетях новый прикольный трюк, и теперь готовится снять отпадную видюшку с несколькими коробками сухого льда в бассейне.
20
9
нижний тагил
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний тагил, екатеринбург, происшествия