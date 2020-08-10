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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575594831.html
Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист
Местонахождение задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова установлено, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:47
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист

15:44 10.08.2020 (обновлено: 16:47 10.08.2020)
17139
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Местонахождение задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова установлено, он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.
"Как нам стало известно, Пегов в настоящее время находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Он есть в списке задержанных", - сказал пресс-секретарь.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
В СЖР потребовали освободить задержанных в Минске российских журналистов
В понедельник Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил РИА Новости, что его освободили, и рассказал подробности его избиения силовиками. Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости о том, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.
RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly: "они не выходят на связь уже сутки", отметил телеканал. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и лично президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права".
Протесты в Белоруссии
Вчера, 14:54
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Вчера, 11:50Протесты в Белоруссии
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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