Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия предлагали Белоруссия и Россия предлагали ОБСЕ разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко провел встречу с председателем исполкома СНГ, главой миссии Содружества на президентских выборах в Белоруссии Сергеем Лебедевым . Глава исполкома отметил, что выводы наблюдателей от СНГ однозначны: выборы прошли в соответствии с законодательством республики, без навязывания "каких-то аморфных международных правил". Лукашенко в свою очередь констатировал, что как таковых международных правил и не существует.

"Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты - они же не хотят", - заявил президент.

Лебедев подтвердил слова главы белорусского государства, отметив, что сам принимал участие в этой работе. "Они хотят нам навязывать какие-то свои правила, но есть закон. Выборы прошли в Беларуси в соответствии с законом, были конкурентными, гласными", - добавил он.