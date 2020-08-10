Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575594730.html
Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов
Белоруссия и Россия предлагали ОБСЕ разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:46
протесты в белоруссии
обсе
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://ria.ru/20200810/1575585674.html
https://ria.ru/20200810/1575592267.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_159:0:2060:1426_1400x0_80_0_0_b0e7896914ad18871a46dc8f4557e455.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_396:0:1822:1426_1400x0_80_0_0_69c48ffdaf00426b63069503e336c572.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов

15:44 10.08.2020 (обновлено: 15:46 10.08.2020)
952
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссия и Россия предлагали ОБСЕ разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко провел встречу с председателем исполкома СНГ, главой миссии Содружества на президентских выборах в Белоруссии Сергеем Лебедевым. Глава исполкома отметил, что выводы наблюдателей от СНГ однозначны: выборы прошли в соответствии с законодательством республики, без навязывания "каких-то аморфных международных правил". Лукашенко в свою очередь констатировал, что как таковых международных правил и не существует.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что майдана в Белоруссии не будет
"Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты - они же не хотят", - заявил президент.
Лебедев подтвердил слова главы белорусского государства, отметив, что сам принимал участие в этой работе. "Они хотят нам навязывать какие-то свои правила, но есть закон. Выборы прошли в Беларуси в соответствии с законом, были конкурентными, гласными", - добавил он.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 15:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал прошедшие президентские выборы праздником
23410419
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииОБСЕАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Эксперт заявил, что у Европы нет рычагов воздействия на Лукашенко
Офис телеканала Дождь в Москве
Журналист "Дождя" рассказал, как с ним обращались белорусские силовики
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии
Протесты в Минске
"Не по-братски". В МИД осудили задержание российских журналистов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске
Светлана Тихановская
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Последствия взрыва в Бейруте
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
Посольство России в Минске
Белоруссия пока не уведомляла посольство о задержанных россиянах
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента
Приложение Tik Tok
В Нижнем Тагиле мальчик повторил трюк из TikTok и попал в больницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко назвал силовиков Белоруссии "настоящими патриотами"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния