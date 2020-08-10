https://ria.ru/20200810/1575594730.html
Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов
Белоруссия и Россия предлагали ОБСЕ разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:44
2020-08-10T15:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг - РИА Новости.
Белоруссия и Россия предлагали ОБСЕ
разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко
.
Как передает
Sputnik Беларусь, Лукашенко провел встречу с председателем исполкома СНГ, главой миссии Содружества на президентских выборах в Белоруссии Сергеем Лебедевым
. Глава исполкома отметил, что выводы наблюдателей от СНГ однозначны: выборы прошли в соответствии с законодательством республики, без навязывания "каких-то аморфных международных правил". Лукашенко в свою очередь констатировал, что как таковых международных правил и не существует.
"Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты - они же не хотят", - заявил президент.
Лебедев подтвердил слова главы белорусского государства, отметив, что сам принимал участие в этой работе. "Они хотят нам навязывать какие-то свои правила, но есть закон. Выборы прошли в Беларуси в соответствии с законом, были конкурентными, гласными", - добавил он.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.