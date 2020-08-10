Белоруссия пока не уведомляла посольство о задержанных россиянах

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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белорусская сторона пока официально не уведомляла посольство России в Минске о задержании россиян, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

"Официального уведомления от белорусской стороны о задержании российских граждан на данный момент не поступало", - сказал пресс-секретарь, комментируя вопрос о наличии россиян среди задержанных во время акций протеста, прошедших после президентских выборов 9 августа в Белоруссии.

Он добавил, что сотрудники консульского отдела посольства занимаются выяснением вопроса о возможном задержании россиян.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.