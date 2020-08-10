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Челябинская область
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Больницы Челябинской области получат до конца года более 90 машин
Более 90 новых автомобилей получат медучреждения Челябинской области до конца 2020 года, в том числе в регион поступят диагностические передвижные комплексы с... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:36
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россия, алексей текслер, челябинск, общество

Больницы Челябинской области получат до конца года более 90 машин

15:16 10.08.2020 (обновлено: 15:36 10.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРеанимобиль
Реанимобиль
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Более 90 новых автомобилей получат медучреждения Челябинской области до конца 2020 года, в том числе в регион поступят диагностические передвижные комплексы с цифровыми флюорографами и маммографами, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Текслер.
Текслер 10 августа осмотрел обновленный парк медицинской техники, в том числе передвижные диагностические комплексы (на базе "Урал", "КАМАЗ", "Садко Форвард", "Газель"), реанимобили и машины скорой помощи, уже закупленные в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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"Мы сейчас видим порядка 50 машин, около 60 уже пришло. Надо сказать, что в этом году мы сделали упор на качество. Более половины машин - не просто автомобили скорой помощи, это ФАПы, их в целом по году будет 15. Сейчас восемь уже работают в регионе, два современных диагностических передвижных центра, где находятся современные цифровые флюорографы, маммографы. Это не просто автомобили скорой помощи, там можно провести любую диагностику, оказать любую первичную помощь, сделать тесты", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера.
Ожидается, что всего для оказания своевременной медпомощи в текущем году учреждения здравоохранения Челябинской области получат более 90 машин, уточняется в сообщении.
Министр здравоохранения региона Юрий Семенов напомнил, что период пандемии COVID-19 - это напряженная работа, а новая техника значительно эту работу облегчает. "Так, 20 автомобилей были куплены на станцию скорой помощи Челябинска, в настоящий момент с новыми машинами стало гораздо легче. Далее - ФАПы, людям они очень нравятся. В Нязепетровске машина работает около месяца, объехала половину населенных пунктов, отдаленных от районной больницы. С такими машинами мы приближаем первичную медико-санитарную помощь тем, кто не может часто выезжать из поселков в силу разных обстоятельств", - цитирует пресс-служба минздрава слова Семенова.
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Кроме того, это тяжелая техника, диагностические центры, два больших медицинских кабинета. Производитель местный, машина может проехать где угодно, отметил он. "Мы постараемся разработать программу так, чтобы диагностические комплексы объехали не только свои территории, но и соседние районы", - добавил Семенов, пояснив, что, возможно, "это будет совместный выезд ФАПа и диагностического комплекса, когда они будут проводить профилактику, диспансеризацию, там стоят прекрасные цифровые маммографы и флюорографы".
Кроме того, уточняет пресс-служба главы региона, один из передвижных фельдшерско-акушерских пунктов уже поступил в районную больницу села Еткуль. По словам главврача Евгения Леванидова, ФАП необходим району для проведения осмотров, диспансеризации, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов, а также населенных пунктов, где ФАП сейчас в ненадлежащем состоянии, либо отсутствуют медицинские работники. "Из 46 населенных пунктов в 32 у нас есть фельдшерско-акушерские пункты, на данный момент в семи из них нет постоянного специалиста, именно туда и будет направлен ФАП в первую очередь. Передвижные ФАПы востребованы, порядка полутора тысяч жителей района получат необходимую помощь", - цитирует пресс-служба слова Леванидова.
Также один из комплексов передан городской больнице Южноуральска. По словам заместителя главврача Гарика Асатряна, такая диагностика на колесах позволяет проводить большой объем исследований. "В автомобилях установлены два аппарата цифровых: маммограф, для исследования грудных желез у женщин, и флюорограф, который исследует легкие пациента. Оба аппарата цифровые, что позволяет в кратковременные сроки быстро и четко дать заключение врачу и выдать пациенту на руки результаты", - цитирует пресс-служба слова Асатряна.
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Челябинская областьРоссияАлексей ТекслерЧелябинскОбщество
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