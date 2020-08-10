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Туризм
https://ria.ru/20200810/1575593028.html
Туристы рассказали, как изменилось их отношение к отдыху из-за Covid-19
По данным опроса сервиса для планирования путешествий, 53,3 процента россиян планируют отпуск вне зависимости от коронавируса, остальные — сомневаются, сообщает РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:30
туризм
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новости - туризм
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм

Туристы рассказали, как изменилось их отношение к отдыху из-за Covid-19

18:27 10.08.2020 (обновлено: 18:30 10.08.2020)
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© Depositphotos / MaridavПутешественница с планшетным компьютером
Путешественница с планшетным компьютером
© Depositphotos / Maridav
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По данным опроса сервиса для планирования путешествий, 53,3 процента россиян планируют отпуск вне зависимости от коронавируса, остальные — сомневаются, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты компании узнали у своих клиентов, как изменилось их отношение к поездкам из-за пандемии. Более половины респондентов ответили, что никак, 22,4 процента — пока не поняли, а 24,3 процента признались, что COVID-19 серьезно повлиял на их желание путешествовать. Всего в исследовании приняли участие около полутора тысяч человек, они также рассказали о своем отношении к путешествиям, мерам безопасности, транспорту и видам туризма.
По данным опроса, 8,7 процента респондентов теперь не могут себе позволить отпуск из-за отсутствия финансовой возможности, а у 7,1 процента — пока вообще нет желания куда-то ехать. Остальные готовы начать путешествовать по России, причем 40,2 процента уже планируют отпуск и еще 13,5 процента выбрали вариант ответа "Скорее да, чем нет". А треть опрошенных все же будут ждать дальнейшего открытия границ.
В будущие поездки большинство россиян возьмут маски (этот ответ выбрали 48,8 процента опрошенных) и санитайзеры (44,2 процента). Треть респондентов ответили, что положат в багаж все возможные средства защиты. Перчатки менее популярны — ими готовы пользоваться менее четверти опрошенных.
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Наиболее приемлемым видом транспорта во время пандемии большинство путешественников, или 48,1 процента, считают самолеты. Треть опрошенных готова отправляться в поездки только на личном автомобиле. Наименее популярными средствами передвижения оказались поезда и автобусы, но для 15 процентов респондентов транспорт не важен, так как или "опасно везде", или "везде можно продезинфицировать свое место".
Наибольшее предпочтение россияне отдают пляжному отдыху — этот вариант выбрали 50,6 процента опрошенных. 36,7 процента респондентов сказали, что любое путешествие будут планировать индивидуально. Также россияне голосовали за активный отдых, экскурсии и оздоровительные поездки.
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