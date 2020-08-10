В Москве гость обокрал спящего владельца квартиры на два миллиона рублей

"Установлено, что злоумышленник находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры задремал, он похитил смартфоны и ключи от автомобиля. Похищенное транспортное средство найдено и в скором времени будет передано законному владельцу", - говорится в сообщении.