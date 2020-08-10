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В Москве гость обокрал спящего владельца квартиры на два миллиона рублей
Мужчина, пришедший в гости к знакомому, украл у него вещей на 2,3 миллиона рублей, пока тот спал, сообщается на сайте ГУМВД по Москве. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:10
гумвд
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
гумвд, москва, происшествия

В Москве гость обокрал спящего владельца квартиры на два миллиона рублей

15:10 10.08.2020
834
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мужчина, пришедший в гости к знакомому, украл у него вещей на 2,3 миллиона рублей, пока тот спал, сообщается на сайте ГУМВД по Москве.
Ранее в полицию в новой Москве с сообщением о краже обратился мужчина, рассказавший, что пригласил знакомого домой, а спустя некоторое время заметил пропажу двух телефонов и автомобиля, припаркованного на улице. Сумма ущерба составила более 2,3 миллиона рублей.
Полиция задержала подозреваемого, 39-летнего жителя Подмосковья.
"Установлено, что злоумышленник находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры задремал, он похитил смартфоны и ключи от автомобиля. Похищенное транспортное средство найдено и в скором времени будет передано законному владельцу", - говорится в сообщении.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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28 июля, 12:10
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81842101
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ГУМВДМоскваПроисшествия
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