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Туризм
https://ria.ru/20200810/1575592391.html
В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов
В Таиланде при наихудшем сценарии развития ситуации с пандемией короновируса число иностранных туристов в следующем году может составить всего 15 процентов от... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:33
туризм
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коронавирусы
новости - туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, таиланд

В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов

16:26 10.08.2020 (обновлено: 16:33 10.08.2020)
2837
CC0 / Александр Андреев / Пляж острова Ко Хе
Пляж острова Ко Хе
CC0 / Александр Андреев /
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Таиланде при наихудшем сценарии развития ситуации с пандемией короновируса число иностранных туристов в следующем году может составить всего 15 процентов от уровня 2019 года, сообщает The Star.
По прогнозам Управление туризма Таиланда (TAT), страну посетят 6,1 миллиона человек по сравнению с 39,8 миллионами в 2019 году.
Доходы от международных посетителей в 2021 году при самом пессимистичном сценарии, разработанным ТАТ, сократятся до 296 миллиардов бат (9,48 миллиарда долларов). Тогда как в прошлом — страна заработала 1,9 триллиона бат (82,5 миллиарда долларов). При этом общий доход от внутренних и иностранных путешественников оценивался в 3,2 триллиона бат (102,5 миллиарда долларов).
По состоянию на 9 августа в Таиланде подтвержден 3351 случай заражения Covid-19.
Страна занимает 112-е место среди государств по числу заболеваний коронавирусом. Самый высокий показатель у США (5,1 миллиона), за ними следуют Бразилия (три миллиона) и Индия (2,1 миллиона).
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