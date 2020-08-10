В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Таиланде при наихудшем сценарии развития ситуации с пандемией короновируса число иностранных туристов в следующем году может составить всего 15 процентов от уровня 2019 года, В Таиланде при наихудшем сценарии развития ситуации с пандемией короновируса число иностранных туристов в следующем году может составить всего 15 процентов от уровня 2019 года, сообщает The Star.

По прогнозам Управление туризма Таиланда (TAT), страну посетят 6,1 миллиона человек по сравнению с 39,8 миллионами в 2019 году.

Доходы от международных посетителей в 2021 году при самом пессимистичном сценарии, разработанным ТАТ, сократятся до 296 миллиардов бат (9,48 миллиарда долларов). Тогда как в прошлом — страна заработала 1,9 триллиона бат (82,5 миллиарда долларов). При этом общий доход от внутренних и иностранных путешественников оценивался в 3,2 триллиона бат (102,5 миллиарда долларов).

По состоянию на 9 августа в Таиланде подтвержден 3351 случай заражения Covid-19.