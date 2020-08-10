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В Госдуме создали экспертный совет по экономическому развитию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании экспертного совета палаты по вопросам экономического развития, его возглавил заместитель... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:54
госдума рф
алексей гордеев
вячеслав володин
экономика
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госдума рф, алексей гордеев, вячеслав володин, экономика

В Госдуме создали экспертный совет по экономическому развитию

14:54 10.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании экспертного совета палаты по вопросам экономического развития, его возглавил заместитель председателя Алексей Гордеев, сообщили журналистам в пресс-службе вице-спикера ГД.
"В Государственной думе РФ создан экспертный совет по вопросам экономического развития. Его возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Соответствующее распоряжение подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин", - говорится в сообщении.
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Как отметил Гордеев, слова которого цитирует его пресс-служба, совет будет давать комплексную и всестороннюю оценку наиболее важных и приоритетных законопроектов, внесенных в Госдуму, а также отдельных инициатив, подготовленных к внесению в нижнюю палату для обеспечения их соответствия целям экономического развития.
"Для обеспечения повышения качества законопроектной деятельности по вопросам экономического развития мы будем привлекать к работе высокопрофессиональных представителей научного и предпринимательского сообщества. Мы также будем приглашать на заседания лиц, не входящих в состав экспертного совета, но обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией по тем или иным вопросам экономического развития страны", - добавил вице-спикер Госдумы.
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Кроме того, по замечанию Гордеева, экспертный совет станет постоянно действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом, в его состав буду входить председатели ряда ключевых комитетов палаты.
Уточняется, что к ведению совета будут относиться вопросы стратегического планирования и регулирования экономики, развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленности, инноваций, модернизации, цифровой трансформации экономики, развития агропромышленного комплекса, природопользования, экологии и другие.
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Госдума РФАлексей ГордеевВячеслав ВолодинЭкономика
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