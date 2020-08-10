В Госдуме создали экспертный совет по экономическому развитию

"В Государственной думе РФ создан экспертный совет по вопросам экономического развития. Его возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Соответствующее распоряжение подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин", - говорится в сообщении.

Как отметил Гордеев, слова которого цитирует его пресс-служба, совет будет давать комплексную и всестороннюю оценку наиболее важных и приоритетных законопроектов, внесенных в Госдуму, а также отдельных инициатив, подготовленных к внесению в нижнюю палату для обеспечения их соответствия целям экономического развития.

"Для обеспечения повышения качества законопроектной деятельности по вопросам экономического развития мы будем привлекать к работе высокопрофессиональных представителей научного и предпринимательского сообщества. Мы также будем приглашать на заседания лиц, не входящих в состав экспертного совета, но обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией по тем или иным вопросам экономического развития страны", - добавил вице-спикер Госдумы.

Кроме того, по замечанию Гордеева, экспертный совет станет постоянно действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом, в его состав буду входить председатели ряда ключевых комитетов палаты.