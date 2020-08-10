https://ria.ru/20200810/1575591979.html
Ирена Понарошку и DJ List развелись
Телеведущая Ирена Понарошку развелась с музыкантом Александром Глуховым (DJ List) после десяти лет брака. Об этом она сообщила в Instagram. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:56
2020-08-10T15:07
ирена понарошку
шоу-бизнес
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирена понарошку, шоу-бизнес