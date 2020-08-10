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Ирена Понарошку и DJ List развелись
Телеведущая Ирена Понарошку развелась с музыкантом Александром Глуховым (DJ List) после десяти лет брака. Об этом она сообщила в Instagram. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:07
ирена понарошку
шоу-бизнес
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
ирена понарошку, шоу-бизнес

Ирена Понарошку и DJ List развелись

14:56 10.08.2020 (обновлено: 15:07 10.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ирена Понарошку на коктейле “Glamour. Начало” по случаю запуска голосования за звание "Женщина года 2017
Телеведущая Ирена Понарошку на коктейле “Glamour. Начало” по случаю запуска голосования за звание Женщина года 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Телеведущая Ирена Понарошку развелась с музыкантом Александром Глуховым (DJ List) после десяти лет брака. Об этом она сообщила в Instagram.
"Мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается. Мы развелись, чтоб сказку сделать былью", — написала она.
Бракоразводный процесс прошел в Таганском суде столицы.
Понарошку и Глухов поженились в 2010 году. В браке родились двое сыновей — девяти и полутора лет.
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Ирена ПонарошкуШоу-бизнес
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