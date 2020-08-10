https://ria.ru/20200810/1575591012.html
Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Ефремова
Актеру Михаилу Ефремову вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:33
2020-08-10T16:18
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Актеру Михаилу Ефремову
вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев
.
"У него проблемы со здоровьем — сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации", — сказал адвокат.
Пашаев добавил, что его подзащитный придет в суд — он хочет, чтобы все скорее закончилось.
На прошлой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего по существу дело о ДТП с участием Ефремова. Очередное рассмотрение намечено на 11 августа.
ДТП с участием Ефремова
произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором признал себя виновным и попросил у семьи погибшего прощения. Но затем защита изменила тактику, и в суде Ефремов заявил, что не может признать вину, потому что ничего не помнит.