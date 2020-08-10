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Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Ефремова
Актеру Михаилу Ефремову вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:18
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Ефремова

14:33 10.08.2020 (обновлено: 16:18 10.08.2020)
17971
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.

"У него проблемы со здоровьем — сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации", — сказал адвокат.

Пашаев добавил, что его подзащитный придет в суд — он хочет, чтобы все скорее закончилось.
На прошлой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего по существу дело о ДТП с участием Ефремова. Очередное рассмотрение намечено на 11 августа.
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ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором признал себя виновным и попросил у семьи погибшего прощения. Но затем защита изменила тактику, и в суде Ефремов заявил, что не может признать вину, потому что ничего не помнит.
1390381672
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
С совестью у него проблемы
10 августа, 14:39
ASAlex Smolov
5640002
Еще бы! Смешивать водку с кокаином - никакой мотор не выдержит.
10 августа, 15:09
ЕНЕша Нанасов
5651000
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