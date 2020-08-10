Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Ефремова

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Актеру Михаилу Ефремову вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев

"У него проблемы со здоровьем — сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации", — сказал адвокат.

Пашаев добавил, что его подзащитный придет в суд — он хочет, чтобы все скорее закончилось.

На прошлой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего по существу дело о ДТП с участием Ефремова. Очередное рассмотрение намечено на 11 августа.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.