Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19

"Мы повторили эти же исследования спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%. То есть то, что говорят ученые, подтверждается практическими результатами исследований, ...когда через определенное время вырабатывается должное количество антител памяти", - пояснила Попова.