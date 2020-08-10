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Распространение нового коронавируса
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Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
Исследования Роспотребнадзора подтверждают выработку иммунитета к коронавирусу, заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19

14:31 10.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исследования Роспотребнадзора подтверждают выработку иммунитета к коронавирусу, заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По ее словам, апрельское исследование иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве показало, что должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.
"Мы повторили эти же исследования спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%. То есть то, что говорят ученые, подтверждается практическими результатами исследований, ...когда через определенное время вырабатывается должное количество антител памяти", - пояснила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
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