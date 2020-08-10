Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.
Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.
Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.
Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.
В результате были задержаны около трех тысяч человек.
В результате были задержаны около трех тысяч человек.
Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".
Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".
Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.
Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.
По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.
По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.
Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.
Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.
МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.
МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.
Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.
Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.
В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.
Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Тем временем протесты выходят за пределы страны.
Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.
Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.
Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.
Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.
Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.
Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.
Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.
В результате были задержаны около трех тысяч человек.
Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".
Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.
По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.
Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.
МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.
Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.
Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.
Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Тем временем протесты выходят за пределы страны.
Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.
Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.