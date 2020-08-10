Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19

"Обращаю внимание руководителей регионов - необходимо организовать мониторинг использования специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом и обеспечить необходимый резерв, а также предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек, которые могут использоваться по основному профилю, а при необходимости - перепрофилироваться для лечения инфекционных пациентов. Избыточный фонд должен быть возращен для оказания плановой медицинской помощи", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.