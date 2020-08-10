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Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов организовать мониторинг использования коек для пациентов с коронавирусом, а также обеспечить... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:22
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коронавирус в россии
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владимир путин
общество
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353
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Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19

14:22 10.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов организовать мониторинг использования коек для пациентов с коронавирусом, а также обеспечить необходимый резерв.
"Обращаю внимание руководителей регионов - необходимо организовать мониторинг использования специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом и обеспечить необходимый резерв, а также предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек, которые могут использоваться по основному профилю, а при необходимости - перепрофилироваться для лечения инфекционных пациентов. Избыточный фонд должен быть возращен для оказания плановой медицинской помощи", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность их дополнительного развертывания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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