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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575590239.html
МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал белорусские власти отпустить участников состоявшихся накануне в Белоруссии акций протеста, которые не нарушали законов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:23
президентские выборы в белоруссии
штеффен зайберт
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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штеффен зайберт, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, минск, белоруссия, берлин (город), в мире

МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске

14:16 10.08.2020 (обновлено: 14:23 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал белорусские власти отпустить участников состоявшихся накануне в Белоруссии акций протеста, которые не нарушали законов.
"Мы призываем также отпустить тех, кто протестовал мирно", - заявил Маас на пресс-конференции в понедельник.
Он добавил, что в настоящее время с коллегами из стран ЕС обсуждает вопрос прошедших выборов и действий властей Белоруссии "в недели до голосования и во время самих выборов", добавил Маас.
Ранее в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин отмечает несоблюдение стандартов демократии на выборах в Белоруссии, назвав это неприемлемым. При этом он не стал отвечать на вопрос, признают ли они итоги выборов в Белоруссии, сославшись на обсуждение данной темы с европейскими партнерами.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу.
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Президентские выборы в БелоруссииШтеффен ЗайбертХайко МаасАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииМинскБелоруссияБерлин (город)В мире
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