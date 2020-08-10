МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал белорусские власти отпустить участников состоявшихся накануне в Белоруссии акций протеста, которые не нарушали законов.
"Мы призываем также отпустить тех, кто протестовал мирно", - заявил Маас на пресс-конференции в понедельник.
Он добавил, что в настоящее время с коллегами из стран ЕС обсуждает вопрос прошедших выборов и действий властей Белоруссии "в недели до голосования и во время самих выборов", добавил Маас.
Ранее в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин отмечает несоблюдение стандартов демократии на выборах в Белоруссии, назвав это неприемлемым. При этом он не стал отвечать на вопрос, признают ли они итоги выборов в Белоруссии, сославшись на обсуждение данной темы с европейскими партнерами.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу.