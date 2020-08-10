МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске

"Мы призываем также отпустить тех, кто протестовал мирно", - заявил Маас на пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что в настоящее время с коллегами из стран ЕС обсуждает вопрос прошедших выборов и действий властей Белоруссии "в недели до голосования и во время самих выборов", добавил Маас.