Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны

"Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему… штурмом хотели взять органы власти", - заявил Лукашенко.