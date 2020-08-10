Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом снизился с марта почти в 50 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.