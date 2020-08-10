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Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом снизился с марта почти в 50 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта

14:15 10.08.2020
116
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом снизился с марта почти в 50 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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