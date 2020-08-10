В России свободны 35% коек для больных коронавирусом

"На сегодняшний день функционируют 142 336 коек, и свободных из них являются 35%. Мы настоятельно сегодня работаем, рекомендуем органам исполнительной власти субъектов: койки сегодня должны иметь двойное назначение и при отсутствии загрузки должны возвращаться к нормальному функционированию для того, чтобы принимать пациентов с другими заболеваниями касаемо плановой помощи и экстренной помощи", - рассказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.