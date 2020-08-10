https://ria.ru/20200810/1575589630.html
Стало известно, когда в российский прокат выйдет фильм "Мулан"
Приключенческий фильм "Мулан" покажут в российских кинотеатрах с 4 сентября, сообщает в понедельник пресс-служба The Walt Disney Company. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:55
2020-08-10T16:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Приключенческий фильм "Мулан" покажут в российских кинотеатрах с 4 сентября, сообщает в понедельник пресс-служба The Walt Disney Company.
Ранее сообщалось, что премьера фильма "Мулан" состоится в сентябре на платформе Disney+. Российский прокат блокбастера изначально был запланирован на 20 августа, а затем был перенесен на неопределенный срок.
"Выход в широкий кинотеатральный прокат захватывающего приключения Disney "Мулан" в России состоится 4 сентября (пятница) 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперскую армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет главную героиню Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка встречает испытания на каждом шагу, проявляя внутреннюю силу и истинный потенциал. В ролях: Юфей Лю, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, а также Гун Ли и Джет Ли.