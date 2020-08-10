Стало известно, когда в российский прокат выйдет фильм "Мулан"

Ранее сообщалось, что премьера фильма "Мулан" состоится в сентябре на платформе Disney+. Российский прокат блокбастера изначально был запланирован на 20 августа, а затем был перенесен на неопределенный срок.

Изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперскую армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет главную героиню Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка встречает испытания на каждом шагу, проявляя внутреннюю силу и истинный потенциал. В ролях: Юфей Лю, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, а также Гун Ли и Джет Ли.