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Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
Рост ОРВИ и гриппа вызывает опасения, необходимо готовиться к вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:04
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом

14:04 10.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Рост ОРВИ и гриппа вызывает опасения, необходимо готовиться к вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Тревожным фактором является нарастание ОРВИ и гриппа, но будем готовиться к вакцинации", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что по рекомендации Роспотребнадзора, потоки больных в медучреждениях были четко разделены.
"Мы разделили потоки больных более четко: тех, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались. Это непростая работа, сложная, но ее надо делать", - сказал Собянин.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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