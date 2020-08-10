Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом

"Тревожным фактором является нарастание ОРВИ и гриппа, но будем готовиться к вакцинации", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы разделили потоки больных более четко: тех, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались. Это непростая работа, сложная, но ее надо делать", - сказал Собянин.