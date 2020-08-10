В Москве более половины заразившихся коронавирусом болеют бессимптомно

"Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое - около 60%. Это значительно больше, чем по другим регионам, связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и по ИФА-тестам", - рассказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.