Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом

"По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то, что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен", - рассказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.