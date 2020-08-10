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Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
Ситуация по коронавирусу в Москве уже два месяца стабильная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом

13:56 10.08.2020 (обновлено: 13:59 10.08.2020)
1073
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу в Москве уже два месяца стабильная, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то, что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен", - рассказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Работа большинства предприятий и организаций, по словам Собянина, также восстановлена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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