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Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
Лидер группировки "Хезболлах" Хасан Насрулла является главной проблемой Ливана, заявил министр обороны Израиля и сменный премьер-министр Бени Ганц на заседании... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:54
бени ганц
хасан насрулла
хезболла
израиль
ливан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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бени ганц, хасан насрулла, хезболла, израиль, ливан, в мире

Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана

13:54 10.08.2020
544
© Фото : public domainМинистерство обороны Израиля
Министерство обороны Израиля
© Фото : public domain
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости. Лидер группировки "Хезболлах" Хасан Насрулла является главной проблемой Ливана, заявил министр обороны Израиля и сменный премьер-министр Бени Ганц на заседании комитета по иностранным делам и обороне.
"Хотя Насрулла - наш большой враг на северном фронте, самую большую проблему он представляет собой для Ливана внутри Ливана. Мы видим трагедию, случившуюся в Ливане. Государство Израиль предложило помощь и содействие", - приводит заявление Ганца его пресс-служба.
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"Подумайте, что произойдет, если это повторится с иранским оружием в ливанских деревнях. В Ливане под одной крышей есть гостевые комнаты и комнаты для хранения ракет. И если эта ракета взорвется, гостевая комната тоже разрушится, и гражданское общество в Ливане заплатит высокую цену. Как военное ведомство, мы сталкиваемся с врагами, которые хранят оружие в гражданских объектах. Если нам не оставят иного выбора, кроме как сражаться, это может привести к тяжелым последствиям", - добавил Ганц.
В минувшую пятницу генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в телеобращении, что сообщения о наличии оружия движения "Хезболлах" в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны политизировать трагедию.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения.
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Бени ГанцХасан НасруллаХезболлаИзраильЛиванВ мире
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