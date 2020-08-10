Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября, добавил Мишустин, отметив, что уже подписал соответствующее постановление.

Решение принято по поручению президента, заявил глава правительства.

"Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены", — заключил он.

Сейчас медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основное условие для нее — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет — при работе в городе.