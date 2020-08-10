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Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам

13:48 10.08.2020 (обновлено: 14:30 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпиталн COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в госпиталн COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября, добавил Мишустин, отметив, что уже подписал соответствующее постановление.
Решение принято по поручению президента, заявил глава правительства.
"Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены", — заключил он.
Сейчас медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основное условие для нее — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет — при работе в городе.
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