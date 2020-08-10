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Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:48
2020-08-10T14:30
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября, добавил Мишустин, отметив, что уже подписал соответствующее постановление.
Решение принято по поручению президента, заявил глава правительства.
"Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены", — заключил он.
Сейчас медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основное условие для нее — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет — при работе в городе.
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