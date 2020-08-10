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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200810/1575588136.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 34,64 копейки - до 86,8258 рубля, курс доллара увеличился на 13,74 копейки - до... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101576_0:97:3073:1826_1400x0_80_0_0_6429159274488d57de809274c458865d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек

13:47 10.08.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 34,64 копейки - до 86,8258 рубля, курс доллара увеличился на 13,74 копейки - до 73,775 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 8,03 копейки, составив 79,6479 рубля.
Американские доллары
4 августа, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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