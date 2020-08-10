Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Нина Гурина. Штаб кандидата в президенты Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской предложил властям страны начать переговоры.

"Мы передали информацию (в администрацию президента Белоруссии и МВД. — Прим. ред.), что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", — сказала представитель кампании Тихановской Мария Колесникова на пресс-конференции.

Она назвала реакцию властей на начавшиеся накануне протесты неприемлемой, а также отметила, что официальный Минск несет ответственность за случившееся.

В свою очередь, сама Тихановская выразила надежду на то, что если протесты повторятся, то они пройдут мирно.

"Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью <...>. Это все на их совести, не на нашей", — заключила кандидат.

В штабе Тихановской заявили, что не признают итоги и потребовали мирной передачи власти.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.