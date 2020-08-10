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"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
Дубинки, слезоточивый газ, водометы — милиция и внутренние войска жестко разгоняли несанкционированные митинги в Минске и других белорусских городах. Александр... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:25
светлана тихановская
виктор бабарико
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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Гнать эту оппозицию дубинками до границы и выгнать вон!!!!
107
Какой из-за границы? Всем очевидно, что Лукашенко сам отрубил, чтобы людям сложнее было общаться между собой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, виктор бабарико, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия

"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии

14:54 10.08.2020 (обновлено: 15:25 10.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПротесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дубинки, слезоточивый газ, водометы — милиция и внутренние войска жестко разгоняли несанкционированные митинги в Минске и других белорусских городах. Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли как праздник, а пожелавшие его испортить "засветились еще ярче этой ночью". О том, как будет развиваться ситуация в стране, — в материале РИА Новости.

Беспокойная ночь

О том, что в центр Минска стягивают спецтехнику и милицию, сообщили за пару часов до закрытия избирательных участков. Никакие митинги в день выборов не планировались. Оппоненты Александра Лукашенко, наоборот, призывали людей избегать провокаций на улицах и не вступать в перепалки с милицией. Практически во всей столице в воскресенье не действовал интернет, и многие узнавали новости по телефону.
В восемь часов голосование завершилось, и появились первые данные экзит-поллов. У действующего президента — около 80 процентов, у Тихановской — шесть, "против всех" — девять.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в прямом эфире рассказывала, как прошли выборы. А в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей собрались несколько сотен человек. Сотрудники правоохранительных органов пытались вытеснить их из центра. Возникли столкновения, потасовки.
Толпа пыталась отбить тех, кого затаскивали в автозаки. Силовики пустили в ход дубинки, электрошокеры, слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. Но люди продолжали выходить на улицы.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В полночь МВД Белоруссии провело заседание оперативного штаба. Тем временем демонстранты возвели в центре Минска баррикады из мусорных баков. ОМОН приступил к штурму. Применили водометы, светошумовые гранаты. Прибыли подразделения внутренних войск.
Возле станции метро "Немига" автозак протаранил толпу протестующих. Один из них запрыгнул на бампер машины, водитель начал петлять из стороны в сторону. Человек упал под колеса, потерял сознание. Его забрали в реанимацию. Центр города полностью перекрыли.
Столкновения не прекращались всю ночь. Особенно ожесточенные стычки были у стелы "Минск — город-герой".
Задержали около трех тысяч человек, из них примерно тысячу — в Минске. Были слухи о жертвах, но власти их опровергли.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Кроме того, протестующие устроили в Минске автопробег. Десятки автомобилей, непрерывно сигналя, двигались по проспекту Независимости. К двум часам ночи проспект перекрыли коммунальной техникой.
Люди скандировали: "Завтра! Завтра!", "Уходи, уходи". Белорусская милиция заявила, что контролирует ситуацию. Причем силовики не признали, что используют против митингующих спецтехнику. В связи с массовыми беспорядками и насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела. Глава СК Иван Носкевич отметил, что подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Проснуться в новой стране

Президент выступил утром. "Политика должна быть одна — люди", — кратко сказал он и перешел к обсуждению инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства.
Но позже все-таки прокомментировал протесты. "Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", — призвал Лукашенко. По его словам, митингующими управляли из-за границы: спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России. Интернет, добавил он, тоже отключали из-за границы, "чтобы вызвать недовольство у населения".
Светлана Тихановская еще ночью потребовала прекратить применять насилие к протестующим. При этом подчеркнула, что не собиралась выводить людей на улицы. Ее штаб забаррикадировался.
Оппоненты президента раскритиковали и сотрудников белорусских посольств. Возле зданий диппредставительств республики в России, Европе и СНГ очередь желающих проголосовать растянулась на несколько километров. И тысячи людей так и не успели этого сделать. В Москве были одиночные пикеты, звучала песня Виктора Цоя "Перемен".

Предварительные итоги

ЦИК огласил предварительные итоги: у Лукашенко — 80,23%, у Тихановской — 9,90%. Другие кандидаты набрали чуть более процента.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Подсчет голосов на выборах президента Белоруссии
По словам Ермошиной, результаты собирали практически в ручном режиме: "В силу того, что ЦИК, по крайней мере я с аналитиком, нас было двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства". Она также заявила, что не успевшие проголосовать не могут поставить под сомнение честность и прозрачность выборов.
Штаб Тихановской отказался признавать итоги. В ближайшие часы ее советники проведут брифинг, на котором сообщат о своих дальнейших действиях.
Сергей Черечень — еще один кандидат, набравший 1,12%, — призвал Запад не признавать победу Лукашенко. Однако он считает, что ЕС и США не стоит вводить санкции из-за разгона митингов. "С одной стороны, санкции — это хорошо, они показывают позицию Запада по тому, что у нас происходит. Но, с другой стороны, эти санкции касаются обычных людей", — пояснил политик.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

Белоруссия после выборов

Владимир Путин уже поздравил Лукашенко. "Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать <...> углублению сотрудничества в рамках Союзного государства", — говорится в правительственной телеграмме.
Президенты Польши и Литвы призвали Лукашенко прислушаться к "гражданским настроениям" в обществе. "Мы полагаем, что диалог — это всегда лучший метод для социального развития", — отмечается в их обращении.
Официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт заявил на брифинге в Берлине, что выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам и это неприемлемо.
Между тем опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что западным странам будет сложно выработать единую позицию.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
"Если сегодня в Белоруссии продолжатся демонстрации, а власти будут их разгонять, то Запад введет рестрикции. Для Лукашенко это означает снижение переговорных позиций в диалоге с Россией, ведь он привык балансировать между Западом и Москвой. Чтобы не ссориться с Америкой и Европой, он может призвать силовиков действовать мягче. Но, если придется выбирать между внутриполитической стабильностью и хорошими отношениями с Западом, очевидно, что Лукашенко выберет первое", — разъясняет РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог".
Для Запада Белоруссия сейчас не в приоритете. США и Европа, по мнению экспертов, слишком заняты внутренними проблемами.
Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов обратил внимание на то, что активность протестов на этих выборах выше, чем обычно. Ситуация другая и во внутренней, и во внешней политике.
"Официальный Минск немало сделал, чтобы снять западное клише "последней диктатуры Европы", — рассуждает он. — Приняли доктрину: "Лукашенко — второй Тито", как посредник между Западом и Востоком. Возвращение посла США в Белоруссию показало, что эта дипломатия эффективна. Но нынешние волнения могут все перечеркнуть".
Белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец считает, что сложнее всего Лукашенко нормализовать отношения с Россией. Эксперт уверен, что Москва хоть и пытается не реагировать жестко на задержание своих граждан, надолго это запомнит. "России важно расширять диалог с гражданским обществом в Белоруссии. Безоговорочная поддержка батьки может привести к тому, что белорусы перекинут свой негатив на Москву", — отмечает он.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске

Куда уйдет протест

После выборов политизация белорусского общества пойдет на спад. Со временем исчезнет и протестный потенциал. Так не раз происходило в белорусской политике, указывают эксперты.
"После выборов наступает разочарование. Недовольные режимом уезжают за рубеж. Кто-то навсегда уходит из большой политики. Если оппозиционные кандидаты не оказались в заключении после или до выборов, то и они покидают страну", — объясняет Мельянцов.
"Лукашенко продолжит прессовать оппозицию. И хотя Бабарико, Тихановский — не профессиональные политики, последствия для них будут такими же. Они уедут в эмиграцию и уйдут из политики. Цепкало и после выборов вряд ли вернется в Белоруссию", — предполагает Болкунец.
По мнению Мельянцова, в большой политике способна остаться Светлана Тихановская. Вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой она может создать политическую партию. Не исключен и некий политический тандем с ее супругом — если его отпустят из тюрьмы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
"Несостоявшиеся кандидаты в президенты — блогер Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико — выйдут на свободу или получат минимальные сроки, если все будет относительно спокойно. Лукашенко постарается укрепить отношения с Западом и ради этого готов отпустить несостоявшихся оппонентов", — говорит Мельянцов.
Если же беспорядки продолжатся и последуют санкции Запада, оба оппозиционера освободятся не скоро.
Солозобов полагает, что этот год спутал все карты Минску. "В республике произошла смена поколений, среди молодежи многие делают прозападный выбор. Это во многом полонизированное поколение, и с этим надо считаться. Я бываю в Польше и вижу там часто молодых белорусов. Лукашенко оказался меж двух стульев не только на внешней арене, но во внутренней политике", — отмечает эксперт.
Эти выборы — с открытым финалом, считает Солозобов. Учитывая, что в Минске подчеркивают дружественные связи с Пекином, ближайшие недели будут очень интересными и в Белоруссии, и у ее соседей.
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Светлана ТихановскаяВиктор БабарикоМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Гнать эту оппозицию дубинками до границы и выгнать вон!!!!
10 августа, 15:11
mmetsavaim
63030338
Какой из-за границы? Всем очевидно, что Лукашенко сам отрубил, чтобы людям сложнее было общаться между собой.
10 августа, 15:06
Aleksei Asdf
51302027
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