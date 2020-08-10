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Религия и мировоззрение
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В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
Инцидент с дебоширом произошел вне стен столичного храма Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади, заявили РИА Новости в понедельник сотрудники храма. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом

13:39 10.08.2020 (обновлено: 13:40 10.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Инцидент с дебоширом произошел вне стен столичного храма Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади, заявили РИА Новости в понедельник сотрудники храма.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 8 августа неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался разрубить электрический кабель в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов хотели задержать его, однако мужчина вел себя неадекватно, отказывался подчиняться требованиям и ударил одного из них ледорубом, ранив в верхнюю губу.
"В помещении церкви ничего не было. Это случилось не у нас, а на территории МВД", - сказали в храме. Сам храм, уточнили его сотрудники, также расположен на территории Министерства внутренних дел.
По данным сайта Русской православной церкви, современное здание Казанского храма "в память о сотрудниках МВД РФ, павших при исполнении служебного долга", было возведено в 1999-2000 годах.
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12:19
В московском храме мужчина ударил полицейского ледорубом
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