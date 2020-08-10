В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом

Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Инцидент с дебоширом произошел вне стен столичного храма Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади, заявили РИА Новости в понедельник сотрудники храма.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 8 августа неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался разрубить электрический кабель в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов хотели задержать его, однако мужчина вел себя неадекватно, отказывался подчиняться требованиям и ударил одного из них ледорубом, ранив в верхнюю губу.

"В помещении церкви ничего не было. Это случилось не у нас, а на территории МВД", - сказали в храме. Сам храм, уточнили его сотрудники, также расположен на территории Министерства внутренних дел.