Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ученые Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучили влияние глобального потепления на сокращение сезона лесозаготовки в бореальных лесах Восточной Сибири и предсказали сокращение вырубки, заявил в понедельник РИА Новости соавтор исследования, заведующий научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды университета Антон Пыжев.

"Проведено комплексное междисциплинарное исследование на стыке экономики и экологии с использованием технологии big data, которое позволило создать концепцию для расчета продолжительности сезона рубки в сибирских лесах в ближайшие десятилетия. В первую очередь учитывались новые климатические реалии и особенности ведения лесного бизнеса на этих территориях. Исследования показали, что период лесозаготовки практически во всех указанных населенных пунктах неуклонно сокращался в течение полувека, и эта тенденция продолжится", - рассказал Пыжев.

Уточняется, что для исследования использовались ежедневные наблюдения за климатом в период с 1966 по 2018 годы, "удалось зафиксировать изменение продолжительности сезона заготовки для восьми репрезентативных географических точек в Красноярском крае (города Енисейск, Богучаны, Ачинск и Минусинск) и Иркутской области (Братск, Киренск, Тулун и Ербогачен)".

"Большая часть сибирских бореальных лесов расположена в местности с относительно влажными лесными почвами, и заготовку древесины приходится вести в зимний период, когда устанавливается постоянный снежный покров и стойкие отрицательные температуры. В то же время в мире наблюдается устойчивая тенденция к потеплению климата, в связи с чем появилась гипотеза, что продолжительность сезона вырубки может сократиться в ближайшие десятилетия, и это существенно повлияет на экономический потенциал сибирских лесов", - рассказал соавтор исследования.

Ученый отметил, что созданная методология прогнозирования динамики продолжительности сезона лесозаготовок базируется на известной интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего (ARIMA) Бокса-Дженкинса, широко применяемой в различных дисциплинах, включая исследования по экономике лесной отрасли.

"Используя моделирование, мы наглядно продемонстрировали, что в ближайшем будущем тенденция постепенного сокращения сезона вырубки будет сохраняться на большей части изученных территорий Восточной Сибири. Наиболее очевидно укорачивание сезона лесозаготовки проявляется на сегодняшний день в районе города Ачинск (с 148,4 ± 17,3 дня в исторической ретроспективе до 136,2 ± 30 дней в 2028 году)", - пояснил Пыжев.

Он отметил, что с точки зрения экономики это приведет к уменьшению количества заготавливаемой древесины и наверняка заставит компании, занимающиеся лесозаготовками, изменить свои стратегии добычи.

"На наш взгляд, это не приведет к масштабному "вымиранию" этих бизнесов на рынке, древесина продолжает быть стабильно ценным и высоко востребованным ресурсом. Однако во избежание потерь сибирские "лесные" предприятия должны будут значительно интенсифицировать работы по вырубке, чтобы уложиться во все более узкое "окно" сезона лесозаготовки", - продолжил Пыжев.

Ученый сообщил, что изучение структуры лесной промышленности в Восточносибирском регионе планируется продолжить, поскольку российских исследований, изучающих концентрацию "лесных бизнесов" на этой территории, явно недостаточно для понимания актуальной ситуации.