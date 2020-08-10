Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575587499.html
Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучили влияние глобального потепления на сокращение сезона лесозаготовки в бореальных лесах Восточной Сибири... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:36
сибирский федеральный университет
москва
красноярский край
иркутская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/00/1559110011_0:174:3332:2048_1400x0_80_0_0_08e8f72af4be2f3f9c01fad881687581.jpg
https://ria.ru/20200629/1573633900.html
https://ria.ru/20200226/1565224889.html
https://ria.ru/20200618/1573130247.html
https://ria.ru/20200603/1572396849.html
1
москва
красноярский край
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/00/1559110011_0:174:3332:2048_1400x0_80_0_0_08e8f72af4be2f3f9c01fad881687581.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155911/00/1559110011_288:0:3019:2048_1400x0_80_0_0_3dc8ec04d83a80e44f57d9c167e950c3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/00/1559110011_629:0:2677:2048_1400x0_80_0_0_c2711ae551194eefc3f04a940edf78c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сибирский федеральный университет, москва, красноярский край, иркутская область, общество

Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов

13:36 10.08.2020
288
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПарусная яхта на Красноярском водохранилище
Парусная яхта на Красноярском водохранилище
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучили влияние глобального потепления на сокращение сезона лесозаготовки в бореальных лесах Восточной Сибири и предсказали сокращение вырубки, заявил в понедельник РИА Новости соавтор исследования, заведующий научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды университета Антон Пыжев.
"Проведено комплексное междисциплинарное исследование на стыке экономики и экологии с использованием технологии big data, которое позволило создать концепцию для расчета продолжительности сезона рубки в сибирских лесах в ближайшие десятилетия. В первую очередь учитывались новые климатические реалии и особенности ведения лесного бизнеса на этих территориях. Исследования показали, что период лесозаготовки практически во всех указанных населенных пунктах неуклонно сокращался в течение полувека, и эта тенденция продолжится", - рассказал Пыжев.
Якутия
29 июня, 15:41
Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Уточняется, что для исследования использовались ежедневные наблюдения за климатом в период с 1966 по 2018 годы, "удалось зафиксировать изменение продолжительности сезона заготовки для восьми репрезентативных географических точек в Красноярском крае (города Енисейск, Богучаны, Ачинск и Минусинск) и Иркутской области (Братск, Киренск, Тулун и Ербогачен)".
"Большая часть сибирских бореальных лесов расположена в местности с относительно влажными лесными почвами, и заготовку древесины приходится вести в зимний период, когда устанавливается постоянный снежный покров и стойкие отрицательные температуры. В то же время в мире наблюдается устойчивая тенденция к потеплению климата, в связи с чем появилась гипотеза, что продолжительность сезона вырубки может сократиться в ближайшие десятилетия, и это существенно повлияет на экономический потенциал сибирских лесов", - рассказал соавтор исследования.
Полевая экспедиция. Отбор кернов в озере Заповедное
26 февраля, 13:57РИА Наука
Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита
Ученый отметил, что созданная методология прогнозирования динамики продолжительности сезона лесозаготовок базируется на известной интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего (ARIMA) Бокса-Дженкинса, широко применяемой в различных дисциплинах, включая исследования по экономике лесной отрасли.
"Используя моделирование, мы наглядно продемонстрировали, что в ближайшем будущем тенденция постепенного сокращения сезона вырубки будет сохраняться на большей части изученных территорий Восточной Сибири. Наиболее очевидно укорачивание сезона лесозаготовки проявляется на сегодняшний день в районе города Ачинск (с 148,4 ± 17,3 дня в исторической ретроспективе до 136,2 ± 30 дней в 2028 году)", - пояснил Пыжев.
Он отметил, что с точки зрения экономики это приведет к уменьшению количества заготавливаемой древесины и наверняка заставит компании, занимающиеся лесозаготовками, изменить свои стратегии добычи.
Тайга
18 июня, 15:34
Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии
"На наш взгляд, это не приведет к масштабному "вымиранию" этих бизнесов на рынке, древесина продолжает быть стабильно ценным и высоко востребованным ресурсом. Однако во избежание потерь сибирские "лесные" предприятия должны будут значительно интенсифицировать работы по вырубке, чтобы уложиться во все более узкое "окно" сезона лесозаготовки", - продолжил Пыжев.
Ученый сообщил, что изучение структуры лесной промышленности в Восточносибирском регионе планируется продолжить, поскольку российских исследований, изучающих концентрацию "лесных бизнесов" на этой территории, явно недостаточно для понимания актуальной ситуации.
Сибирский федеральный университет является участником Проекта 5-100. Это проект Министерства науки и высшего образования РФ, направленный на повышение конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он призван способствовать наращиванию научно-исследовательского потенциала российских университетов и укреплению их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг.
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
3 июня, 12:33
"Особо опасен": в Сибири нашли новый вид клещей
500101
Обсудить 1
Сибирский федеральный университетМоскваКрасноярский крайИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Крымские татары резко отреагировали на предложения Зеленского
Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин сравнил конкурентов "Роскосмоса" с любовницами олигарха
Башня АПЛ Курск после поднятия и транспортировки в порту Росляково
В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
Светлана Тихановская
Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
Министерство обороны Израиля
Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
Электронное табло с курсами валют в Москве
Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Штаб Тихановской призвал власти признать поражение на выборах
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
Лукашенко обвинил Чехию в организации беспорядков в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
Штаб Тихановской рассматривает возможность создания партии
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске.
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34В СЖР потребовали освободить задержанных в Минске российских журналистов
14:34Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
14:34Лукашенко заявил, что голосование в Минске продлили по его просьбе
14:33Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова
14:31Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
14:29Названы регионы, где больше всего людей с иммунитетом к коронавирусу
14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве более половины заразившихся коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Лента новостейМолния