Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей.
"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - приводит слова президента Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям". "Но мы выстоим", - сказал он.
Интернет в столице Белоруссии Минске начал пропадать с утра в день президентских выборов, а к вечеру полностью исчез. Утром понедельника сайты госорганов и государственных СМИ работали уже устойчиво, однако сохранялись проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, "трудно не связать отключение интернета с происходящими событиями" в Белоруссии, в частности, разгоном митинга оппозиции вечером 9 августа.