https://ria.ru/20200810/1575587120.html
Рогозин сравнил конкурентов "Роскосмоса" с любовницами олигарха
У конкурентов "Роскосмоса" очень большие финансовые возможности - "у них денег куры не клюют", бюджеты "как у любовницы олигарха", заявил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:30
2020-08-10T13:30
риа наука
россия
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200807/1575473467.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин