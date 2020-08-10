Рогозин сравнил конкурентов "Роскосмоса" с любовницами олигарха

"Когда у вас денег как у красивой любовницы олигарха... в тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять - это вот ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально", - сказал он в программе Юрия Костина "Личные связи" на YouTube.