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Рогозин сравнил конкурентов "Роскосмоса" с любовницами олигарха
У конкурентов "Роскосмоса" очень большие финансовые возможности - "у них денег куры не клюют", бюджеты "как у любовницы олигарха", заявил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин

Рогозин сравнил конкурентов "Роскосмоса" с любовницами олигарха

13:30 10.08.2020
609
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. У конкурентов "Роскосмоса" очень большие финансовые возможности - "у них денег куры не клюют", бюджеты "как у любовницы олигарха", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Когда у вас денег как у красивой любовницы олигарха... в тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять - это вот ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально", - сказал он в программе Юрия Костина "Личные связи" на YouTube.

"Бюджет НАСА при том, что они занимаются только гражданскими программами, примерно в 12 раз больше, чем у нас, про китайских коллег я вообще говорить не хочу", - добавил Рогозин.
По его словам, "Роскосмосу" приходится выбирать приоритеты в условиях "менее обильного финансирования и отсутствия в нашем Минфине энтузиастов космоса".
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