https://ria.ru/20200810/1575587061.html
Штаб Тихановской рассматривает возможность создания партии
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассматривает возможность создания своей политической структуры, но не в данный момент, заявила в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:29
2020-08-10T13:29
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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2
минск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире