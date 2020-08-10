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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575587061.html
Штаб Тихановской рассматривает возможность создания партии
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассматривает возможность создания своей политической структуры, но не в данный момент, заявила в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:29
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской рассматривает возможность создания партии

13:29 10.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской рассматривает возможность создания своей политической структуры, но не в данный момент, заявила в понедельник в Минске представитель команды Тихановской Мария Колесникова.
"Возможно, но это потребует много времени", - сказала Колесникова, отвечая на вопрос журналистов о возможности создания партии.
По ее словам, "сейчас другая повестка, сейчас идет работа с фактом выборов, будут готовиться жалобы".
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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