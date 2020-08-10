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Круглый: сомнений в соответствии выборов в Белоруссии конституции нет
Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал РИА Новости координатор делегации Парламентского... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:37
парламентское собрание союза беларуси и россии
владимир круглый
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир круглый, белоруссия

Круглый: сомнений в соответствии выборов в Белоруссии конституции нет

13:33 10.08.2020 (обновлено: 13:37 10.08.2020)
162
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМолодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал РИА Новости координатор делегации Парламентского собрания Союзного государства Владимир Круглый.
"Выборы прошли. Никаких сомнений в их соответствии Конституции республики и избирательного законодательства нет", - сказал Круглый.
По его словам, выборы прошли очень организовано в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не было, были мелкие замечания по санитарно-эпидемиологическому режиму", - сказал Круглый.
Он отметил, что члены делегации были в Минске и в близлежащих районах.
"Люди совершенно спокойно голосовали, праздничное настроение. Меры противоэпидемиологические соблюдались. Голосование было активное во время всего дня", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте - Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВладимир КруглыйБелоруссия
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