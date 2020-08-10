https://ria.ru/20200810/1575586698.html
Круглый: сомнений в соответствии выборов в Белоруссии конституции нет
Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал РИА Новости координатор делегации Парламентского... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:33
2020-08-10T13:37
парламентское собрание союза беларуси и россии
владимир круглый
белоруссия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир круглый, белоруссия
МИНСК, 10 авг - РИА Новости.
Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал РИА Новости координатор делегации Парламентского собрания Союзного государства Владимир Круглый
.
"Выборы прошли. Никаких сомнений в их соответствии Конституции республики и избирательного законодательства нет", - сказал Круглый.
По его словам, выборы прошли очень организовано в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не было, были мелкие замечания по санитарно-эпидемиологическому режиму", - сказал Круглый.
Он отметил, что члены делегации были в Минске и в близлежащих районах.
"Люди совершенно спокойно голосовали, праздничное настроение. Меры противоэпидемиологические соблюдались. Голосование было активное во время всего дня", - сказал он.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте - Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.