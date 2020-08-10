Круглый: сомнений в соответствии выборов в Белоруссии конституции нет

Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал РИА Новости координатор делегации Парламентского собрания Союзного государства Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал РИА Новости координатор делегации Парламентского собрания Союзного государства Владимир Круглый

"Выборы прошли. Никаких сомнений в их соответствии Конституции республики и избирательного законодательства нет", - сказал Круглый.

По его словам, выборы прошли очень организовано в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не было, были мелкие замечания по санитарно-эпидемиологическому режиму", - сказал Круглый.

Он отметил, что члены делегации были в Минске и в близлежащих районах.

"Люди совершенно спокойно голосовали, праздничное настроение. Меры противоэпидемиологические соблюдались. Голосование было активное во время всего дня", - сказал он.