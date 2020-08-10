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Крымские татары резко отреагировали на предложения Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал "полнейший бредом" намерение киевских властей придать... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:02
эйваз умеров
владимир зеленский
симферополь
республика крым
политика
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https://ria.ru/20200805/1575383516.html
https://ria.ru/20200716/1574469038.html
Когда Путин уйдёт , Крым станет опять Украиной , что этот Умеров тогда скажет ? Сидеть будет лет 30 в тюрьме скорее всего.
43
Похмелись........
12
15
симферополь
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эйваз умеров, владимир зеленский, симферополь, республика крым, политика

Крымские татары резко отреагировали на предложения Зеленского

13:20 10.08.2020 (обновлено: 14:02 10.08.2020)
7619
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал "полнейший бредом" намерение киевских властей придать крымско-татарскому народу статус коренного.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев намерен законодательно определить коренные народы страны и закрепить этот статус, в частности, за крымско-татарским народом. Соответствующую информацию распространила пресс-служба офиса украинского президента.
Леонид Кравчук
5 августа, 09:34
Крымские татары ответили на заявления Кравчука о полуострове
"Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, полнейший бред. Хочу напомнить Зеленскому, что 99 процентов крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения. Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, Зеленский совершенно не ориентируется во внутренней политике.
"Если президент Украины хочет иметь взаимоотношения с крымско-татарским народом, то это возможно исключительно после признания Крыма частью России", — сказал Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
16 июля, 22:25
В Госдуме осудили отношение украинских властей к крымским татарам
204100115
Обсудить 15
Эйваз УмеровВладимир ЗеленскийСимферопольРеспублика КрымПолитика
Популярные комментарии
Когда Путин уйдёт , Крым станет опять Украиной , что этот Умеров тогда скажет ? Сидеть будет лет 30 в тюрьме скорее всего.
10 августа, 13:50
freizdorf
0300040
Похмелись........
10 августа, 14:02
Егор Панкратов
930000
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