Генсек ОДКБ поздравил Лукашенко с победой на выборах

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые искренние и теплые поздравления в связи с избранием президентом Республики Беларусь. Республика Беларусь вносит весомый вклад в деятельность Организации Договора о коллективной безопасности и последовательно выступает с инициативами, направленными на наращивание эффективности ее деятельности", - говорится в поздравлении Зася, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.