https://ria.ru/20200810/1575586610.html
Генсек ОДКБ поздравил Лукашенко с победой на выборах
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась поздравил Александра Лукашенко с избранием президентом Белоруссии, отметив РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:19
2020-08-10T13:19
президентские выборы в белоруссии
станислав зась
александр лукашенко
одкб
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав зась, александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
поздравил Александра Лукашенко
с избранием президентом Белоруссии
, отметив внимание и поддержку, которые белорусский лидер лично оказывает ОДКБ
.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые искренние и теплые поздравления в связи с избранием президентом Республики Беларусь. Республика Беларусь вносит весомый вклад в деятельность Организации Договора о коллективной безопасности и последовательно выступает с инициативами, направленными на наращивание эффективности ее деятельности", - говорится в поздравлении Зася, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.
"Неоценимы то внимание и поддержка, которые Вы лично оказываете ОДКБ, Ваша роль в придании ей большей динамичности и повышении международного авторитета", - отметил генсек организации.